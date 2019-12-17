В результате ДТП в Краснодарском крае погиб подросток

В результате ДТП в Темрюкском районе погиб подросток, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла около 2:00 на дороге Краснодар — Темрюк.

По предварительной информации, 17-летний юноша без водительских прав, находившийся за рулём автомобиля ВАЗ-21140, превысил скорость во время обгона, потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево.

Погиб 16-летний пассажир. Водитель и 20-летняя пассажирка госпитализированы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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