В результате ДТП в Краснодарском крае погиб подросток
- РИА Новости
Авария произошла около 2:00 на дороге Краснодар — Темрюк.
По предварительной информации, 17-летний юноша без водительских прав, находившийся за рулём автомобиля ВАЗ-21140, превысил скорость во время обгона, потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево.
Погиб 16-летний пассажир. Водитель и 20-летняя пассажирка госпитализированы.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области полицейским пришлось открыть огонь по машине с нетрезвым водителем.