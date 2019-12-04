В Челябинской области полицейским пришлось открыть огонь по машине с нетрезвым водителем

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В Магнитогорске полицейским пришлось открыть огонь по автомобилю с нетрезвым водителем, сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области.
В Челябинской области полицейским пришлось открыть огонь по машине с нетрезвым водителем
  • РИА Новости

«Злоумышленник проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования он неоднократно грубо нарушал правила движения, подвергая опасности жизнь и здоровье людей», — заявили в пресс-службе ведомства.

Инспектор ДПС произвёл предупредительный выстрел в воздух, а затем — прицельные выстрелы по колёсам.

Оказалось, что машиной управлял 30-летний мужчина, ранее уже лишённый прав за вождение в нетрезвом виде и приговорённый к исправительным работам.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и заведении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что полицейский с риском для жизни остановил нетрезвого водителя в Крыму.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с ФАН призвал усилить работу над формированием у водителей законопослушного поведения для сокращения числа ДТП.

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