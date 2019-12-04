В Челябинской области полицейским пришлось открыть огонь по машине с нетрезвым водителем
- РИА Новости
«Злоумышленник проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования он неоднократно грубо нарушал правила движения, подвергая опасности жизнь и здоровье людей», — заявили в пресс-службе ведомства.
Инспектор ДПС произвёл предупредительный выстрел в воздух, а затем — прицельные выстрелы по колёсам.
Оказалось, что машиной управлял 30-летний мужчина, ранее уже лишённый прав за вождение в нетрезвом виде и приговорённый к исправительным работам.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и заведении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что полицейский с риском для жизни остановил нетрезвого водителя в Крыму.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с ФАН призвал усилить работу над формированием у водителей законопослушного поведения для сокращения числа ДТП.