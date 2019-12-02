Полицейский с риском для жизни остановил нетрезвого водителя в Крыму

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Участковый уполномоченный полиции Артём Кулиш с риском для своей жизни остановил нетрезвого водителя в Крыму, сообщает сайт МВД России.
Полицейский с риском для жизни остановил нетрезвого водителя в Крыму
  • РИА Новости

Как рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, полицейский находился на дежурстве в посёлке Октябрьское. В какой-то момент он заметил автомобиль, траектория движения которого позволяла предположить, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Когда иномарка остановилась на перекрёстке, капитан полиции подошёл к водителю и потребовал предъявить документы. Однако гражданин, который находился за рулём, стал выражаться нецензурной бранью, а затем резко нажал на педаль акселератора. Автомобиль начал движение, и полицейский оказался на капоте транспортного средства», — заявила Волк.

По её словам, Кулиш смог удержаться на автомобиле, который с большой скоростью ехал по дороге и вилял из стороны в сторону, а затем и остановить нарушителя.

Освидетельствование подтвердило, что водитель был нетрезв. Также установлено, что ранее он уже был лишён права управления автомобилем.

Заведено уголовное дело.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с ФАН призвал усилить работу над формированием у водителей законопослушного поведения для сокращения числа ДТП.

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