В Роспотребнадзоре рассказали об уровне заболеваемости ОРВИ в Крыму

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Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму снизился, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу межрегионального управления Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре рассказали об уровне заболеваемости ОРВИ в Крыму
  • РИА Новости

Заболели 6593 человека, показатель на 10 тыс. населения — 34,4.

«В сравнении с предыдущей неделей, заболеваемость ниже на 12,3%. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 22,8%», — уточнили в ведомстве.

Снижение отмечено и в Севастополе. За отчётную неделю заболели более 1,8 тыс. человек, показатель на 10 тыс. населения — 42,8.

«Уровень заболеваемости ниже предыдущей недели на 3,9% и ниже уровня эпидемического порога на 15,5%», — заявили в управлении.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали об уровне заболеваемости ОРВИ в Кировской области.

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