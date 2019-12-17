В Роспотребнадзоре рассказали об уровне заболеваемости ОРВИ в Крыму
- РИА Новости
Заболели 6593 человека, показатель на 10 тыс. населения — 34,4.
«В сравнении с предыдущей неделей, заболеваемость ниже на 12,3%. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 22,8%», — уточнили в ведомстве.
Снижение отмечено и в Севастополе. За отчётную неделю заболели более 1,8 тыс. человек, показатель на 10 тыс. населения — 42,8.
«Уровень заболеваемости ниже предыдущей недели на 3,9% и ниже уровня эпидемического порога на 15,5%», — заявили в управлении.
Ранее progorod43.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали об уровне заболеваемости ОРВИ в Кировской области.