Эксперт рассказал о трендах рынка страхования в России в 2019 году

Генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников в беседе с ФАН рассказал о трендах рынка страхования в России в 2019 году.

«Тренд, который наблюдался на протяжении всего года, — это рост востребованности продуктов накопительного страхования жизни (НСЖ). Итоговая статистика по 2019 году будет доступна только в феврале 2020 года, однако этот вывод можно сделать даже по итогам первых трёх кварталов», — заявил он.

По его словам, сегмент НСЖ за этот период вырос сразу на 54%. По оценке ВСС, объём премий достиг 74,6 млрд рублей.

В кредитных видах страхования рост составил 7%, а объём премий — 72,2 млрд рублей.

Как прогнозирует Черников, при отсутствии стрессовых сценариев уже в 2022 году объём премий по накопительному страхованию жизни может превысить 200 млрд рублей.

Ранее координатор «Синих ведёрок» Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможном расширении тарифного коридора ОСАГО.