Эксперт рассказал о трендах рынка страхования в России в 2019 году

Короткая ссылка
Генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников в беседе с ФАН рассказал о трендах рынка страхования в России в 2019 году.
Эксперт рассказал о трендах рынка страхования в России в 2019 году
  • © РИА Новости

«Тренд, который наблюдался на протяжении всего года, — это рост востребованности продуктов накопительного страхования жизни (НСЖ). Итоговая статистика по 2019 году будет доступна только в феврале 2020 года, однако этот вывод можно сделать даже по итогам первых трёх кварталов», — заявил он.

По его словам, сегмент НСЖ за этот период вырос сразу на 54%. По оценке ВСС, объём премий достиг 74,6 млрд рублей.

В кредитных видах страхования рост составил 7%, а объём премий — 72,2 млрд рублей.

Как прогнозирует Черников, при отсутствии стрессовых сценариев уже в 2022 году объём премий по накопительному страхованию жизни может превысить 200 млрд рублей.

Ранее координатор «Синих ведёрок» Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможном расширении тарифного коридора ОСАГО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить