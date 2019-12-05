Эксперт оценил сообщения о возможных изменениях тарифов ОСАГО

Короткая ссылка
Координатор «Синих ведёрок» Петр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможном расширении тарифного коридора ОСАГО.
Эксперт оценил сообщения о возможных изменениях тарифов ОСАГО
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Он отметил, что все изменения в тарифах направлены на персонализацию страхования.

«Происходит совершенно естественный процесс персонализации ОСАГО. Если раньше ОСАГО очень грубо рассчитывался, то сейчас технологии позволяют рассчитать пусть не совсем индивидуально, но близко к этому. Чем дальше будут развиваться технологии сбора информации, обработки больших данных, использования специальных датчиков, тем более точный и персональный тариф можно будет установить для водителя. И группы водителей будут определяться уже исходя не из таких абстрактных понятий как возраст», — подчеркнул специалист.

Ранее «Известия» сообщали, что тарифный коридор ОСАГО может быть расширен на 30%.

Однако в Госдуме опровергли эти данные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить