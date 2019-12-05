Эксперт оценил сообщения о возможных изменениях тарифов ОСАГО
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- РИА Новости
Он отметил, что все изменения в тарифах направлены на персонализацию страхования.
«Происходит совершенно естественный процесс персонализации ОСАГО. Если раньше ОСАГО очень грубо рассчитывался, то сейчас технологии позволяют рассчитать пусть не совсем индивидуально, но близко к этому. Чем дальше будут развиваться технологии сбора информации, обработки больших данных, использования специальных датчиков, тем более точный и персональный тариф можно будет установить для водителя. И группы водителей будут определяться уже исходя не из таких абстрактных понятий как возраст», — подчеркнул специалист.
Ранее «Известия» сообщали, что тарифный коридор ОСАГО может быть расширен на 30%.
Однако в Госдуме опровергли эти данные.