Эксперт оценил сообщения о возможных изменениях тарифов ОСАГО

Координатор «Синих ведёрок» Петр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможном расширении тарифного коридора ОСАГО.

Он отметил, что все изменения в тарифах направлены на персонализацию страхования.

«Происходит совершенно естественный процесс персонализации ОСАГО. Если раньше ОСАГО очень грубо рассчитывался, то сейчас технологии позволяют рассчитать пусть не совсем индивидуально, но близко к этому. Чем дальше будут развиваться технологии сбора информации, обработки больших данных, использования специальных датчиков, тем более точный и персональный тариф можно будет установить для водителя. И группы водителей будут определяться уже исходя не из таких абстрактных понятий как возраст», — подчеркнул специалист.

Ранее «Известия» сообщали, что тарифный коридор ОСАГО может быть расширен на 30%.

Однако в Госдуме опровергли эти данные.