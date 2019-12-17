Движение поездов по новой эстакаде на станции Реутово могут запустить в начале 2020 года
- РИА Новости
Развязка призвана развести потоки поездов и увеличить пропускную способность линий как в сторону Балашихи, так и Железнодорожного, Орехово-Зуева и Владимира.
Также продолжается работа в рамках строительства второй очереди. Возводят второй съезд с эстакады, предназначенный для поездов, следующих из Балашихи в Москву.
Идёт строительство второго главного пути на участке Реутово — Балашиха.
Закончить возведение эстакады и укладку второго пути собираются до конца следующего года.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога Московского центрального кольца (МЦК).