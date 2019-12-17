Движение поездов по новой эстакаде на станции Реутово могут запустить в начале 2020 года

Движение поездов по новой эстакаде на станции Реутово в сторону Балашихи могут запустить в I квартале 2020 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Развязка призвана развести потоки поездов и увеличить пропускную способность линий как в сторону Балашихи, так и Железнодорожного, Орехово-Зуева и Владимира.

Также продолжается работа в рамках строительства второй очереди. Возводят второй съезд с эстакады, предназначенный для поездов, следующих из Балашихи в Москву.

Идёт строительство второго главного пути на участке Реутово — Балашиха.

Закончить возведение эстакады и укладку второго пути собираются до конца следующего года.

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