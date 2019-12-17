Генпрокуратуру просят разобраться в ситуации с семьёй с 23 детьми в Подмосковье
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В обращениях парламентарий отмечает, что появившиеся в СМИ сообщения о том, что подмосковные чиновники отказываются помогать переехавшей из Кузбасса в Подмосковье семье Ларисы Колчевой и Юрия Саблина, вызвали широкий общественный резонанс.
«Стоит отметить, что руководство Кемеровской области положительно характеризует семью. Несмотря на это, чиновники органов опеки и попечительства Московской области не оказывают семье необходимую консультационную поддержку, отказывают в выплате вознаграждений за приёмных детей и угрожают отправить их в приют», — поясняет Старшинов.
По его словам, с учётом общественного резонанса он попросил генпрокурора России и губернатора Московской области взять ситуацию под личный контроль и помочь семье.
Ранее RT писал, что многодетная семья из Кузбасса переехала в подмосковный Воскресенск, а местная опека посчитала, что приобретение недвижимости на средства воспитанников было незаконным.
Между тем в Кемеровской области семью характеризуют положительно и заявляют, что инцидент возник только из-за ошибки опеки.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении чиновницы, разрешившей родителям 23 приёмных детей использовать деньги детей при покупке дома.
В настоящее время ситуация находится на личном контроле у председателя СК Александра Бастрыкина.
Подробнее — в материале RT.