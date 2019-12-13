Мать 23 приёмных детей лишили пособий из-за неправильно оформленных документов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении чиновницы, разрешившей родителям 23 приёмных детей Ларисе Колчевой и Юрию Саблину использовать деньги детей при покупке дома. Многодетная семья из Кузбасса переехала в подмосковный Воскресенск, а местная опека посчитала, что приобретение недвижимости на средства воспитанников было незаконным. Между тем в Кемеровской области семью характеризуют положительно и заявляют, что инцидент возник только из-за ошибки опеки. Сейчас ситуация находится на личном контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Подробности — в материале RT.

Самую многодетную мать Кузбасса лишили пособий из-за неправильно оформленных документов

В начале лета семья Колчевой, считавшаяся самой многодетной в Кемеровской области, сменила прописку. 62-летняя Лариса Колчева и её муж Юрий Саблин вместе с 23 приёмными детьми переехали в Воскресенск, где приобрели дом. Однако местная опека посчитала, что родители незаконно использовали средства, выделявшиеся на воспитанников. Сотрудница опеки Яшкинского района Кемеровской области, разрешившая покупку недвижимости в Подмосковье, была уволена. Сейчас на неё заведено уголовное дело. Ситуацию под контроль взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Переезд в большой дом

Как рассказала RT Лариса Колчева, за всю жизнь в общей сложности она стала мамой для 40 детей, а сейчас у неё 23 несовершеннолетних ребёнка.

Родная дочь Ларисы Елена с приёмными детьми

© Фото из личного архива Ларисы Колчевой

«Я родилась в Казахстане, а всё детство своё провела в детдоме и ничего хорошего там не видела. Наверное, поэтому я и стараюсь помогать детям», — рассказывает Колчева.

По её словам, приёмной матерью она стала ещё у себя на родине, когда двое её родных детей были маленькими. После переезда в Россию продолжила усыновлять воспитанников детдомов.

«Я получала медали за добросовестное воспитание детей, и мы были самой многодетной семьёй Кузбасса. Но я прежде всего хотела дать этим детям достойное будущее. В глубинке это сделать было непросто, поэтому решились на новый переезд», — говорит Лариса.

Переезд в Подмосковье Колчевы запланировали ещё несколько лет назад. Дело в том, что среди воспитанников Ларисы есть дети-инвалиды. В Яшкинском районе Кемеровской области, где жила семья, им не могли оказывать бесплатную медицинскую помощь из-за нехватки врачей — родителям приходилось обращаться в платные клиники.

«На ребёнка там выделяли в месяц шесть тысяч рублей, один приём у врача стоил тысячу. Решили переезжать туда, где будут качественнее образование и медицина», — поясняет женщина.

В июне 2018 года семья нашла подходящий дом под Воскресенском за 14 млн рублей. Вместе с Ларисой решила переехать из Кемеровской области со своими приёмными детьми и её дочь Елена. Органы опеки, в том числе и подмосковные, переезд двух семей одобрили.

© Фото из личного архива Ларисы Колчевой

В марте 2019 года Колчевы подписали с хозяевами дома предварительный договор купли-продажи: они должны были выплатить 7 млн рублей и переехать в июне, остальные 7 млн рублей перевести в октябре после оформления ипотеки. В договоре указывалось, что каждому из четырёх детей, чьи деньги использовались при покупке, полагается своя доля. Средства других воспитанников Колчева в сделке не использовала.

«Три миллиона мы с мужем накопили сами, один из них потратили на переезд и оставили немного средств на первое время. Ещё пять мы перевели продавцу дома со счетов четырёх детей. Разрешение на это нам дала сотрудница опеки. Этих денег мы в руках не держали — только перевод сделали, — рассказывает многодетная мать. — Переехали мы 12 июня и все документы по детям и сделке отнесли в опеку, чтобы встать на учёт. 19 июня с нами заключили договор о приёмной семье».

Проблемы с документами

Но позднее у чиновников возникли вопросы к документам, которые подала Лариса.

«Оказалось, что в Московской области документация ведётся иначе, поэтому некоторых справок, актов передачи и принятия в семью, отчётов по алиментам, отчётов по сохранению жилья от кровных родственников у нас не было, — рассказывает Колчева. — Например, в Кемерове акты о принятии ребёнка в семью не выдаются. Кроме того, у нас не было данных по алиментам, потому что судов над родителями не было, а жильё кровных родственников есть только у двоих — это комнаты в общежитиях».

По словам женщины, они просили чиновников помочь им оформить документы правильно, но получили отказ. После этого сотрудники опеки пришли к ним домой с проверкой.

© Фото из личного архива Ларисы Колчевой

«Нас попросили установить за свой счёт везде видеокамеры и пожарную сигнализацию, но на этом претензии не закончились, — рассказывает Колчева. — Сотрудники опеки попросили закрыть бассейн и убрать батут, потому что это травмоопасно. Пришлось из бассейна спустить воду и закрыть его досками, а батут отдать другой приёмной семье. Не понимаю, почему моим детям прыгать нельзя, а другим можно. Также сказали убрать ролики и электросамокаты, ответ один — травмоопасно. Но больше всего комиссию шокировало количество детей. В итоге нам сказали, что мы должны с дочерью, у которой девять приёмных детей, разъехаться».

18 июля Колчеву и её дочь Елену, которая также является приёмным родителем, вызвали в опеку.

«Нам сказали, чтобы мы уезжали из области, что наша семья — балласт и требует слишком много денег, что они будут жаловаться в прокуратуру и СК. Так и спрашивали: «Зачем дураков привезла?» — про детишек-инвалидов. Сказали, что Кемеровская область согласилась принять нас обратно. Мы под этим давлением всё же подписали заявление, что уедем обратно, — рассказывает Колчева. — После этого нам каждый день звонили и спрашивали: «Билеты купили?». А нам возвращаться было некуда. Наши дома были проданы, других подходящих не нашли».

Отказали в выплатах

В августе Колчевым пришло письмо от органов опеки и попечительства. В него были вложены копии заявления о расторжении договора о приёмных родителях, по которому выплачивается вознаграждение за приёмных детей. В опеке пояснили — договор расторгли якобы из-за «недобросовестного выполнения родительских обязанностей в части бумажной документации» и попросили подписать согласие, что Колчевы сделать отказались.

«Сказали нам: «Помучаетесь месяц-два без денег — и мы передадим детей в приюты Кемерова», — рассказывает многодетная мать. — Потом они пришли к нам домой и прямо при детях начали говорить: «Выбирайте восемь, остальных мы забираем». Дети начали плакать, и я сказала, что никого не отдам. Восемь детей — это лишь рекомендация, а не ограничение по закону. Потом сказали, что денег дадут на переезд, лишь бы мы уехали. Якобы пусть дети в приютах поживут, пока я там новый дом искать буду. Я возмущалась, они так и ушли ни с чем».

© Фото из личного архива Ларисы Колчевой

Помочь семье вернуть выплаты вызвался один из московских юристов. Он заключил с ними договор на бесплатной основе и в сентябре подал иск о неправомерности действий опеки. Однако 6 ноября суд встал на сторону чиновников. Колчевы обжаловали решение. Апелляция ещё не рассмотрена.

Уголовное дело

В декабре Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по ст. 288 (присвоение полномочий должностного лица) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) в отношении 48-летней сотрудницы органов опеки и попечительства Яшкинского района Кемеровской области, подписавшей разрешение на расходование средств приёмных детей. По словам Колчевой, в СК России обращались сотрудники воскресенской опеки.

«По версии следствия, в период с апреля по май текущего года подозреваемая, не имея полномочий, по просьбе опекунов изготовила и подписала от своего имени несколько разрешений на расходование денежных средств, принадлежащих приёмным детям. В июне текущего года семья переехала на постоянное место жительства в другой регион. Вставая на учёт, опекуны предоставили копии всех документов, изучив которые, сотрудники опеки усомнились в подлинности некоторых из них и запросили оригиналы. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям опекунов на предмет целевого расходования денежных средств детей», — сообщили RT в пресс-службе Следственного комитета.

© Фото из личного архива Ларисы Колчевой

Как сообщили RT в отделе опеки и попечительства Яшкинского района, 5 декабря женщина была уволена, потому что разрешение на расходование детских средств может подписывать только начальник управления образования администрации района. При этом в руководстве региона семью охарактеризовали положительно.

«Дети Колчевой были обеспечены всем необходимым: одеждой по сезону в достаточном количестве, спортивным инвентарём, школьными принадлежностями, предметами личной гигиены, медикаментами и тому подобным. Дети посещали школу, без уважительных причин уроки не пропускали, проходили медицинские обследования, вели активный отдых: посещали музеи, бассейны, принимали участие в концертных и спортивных мероприятиях. На областном конкурсе «Лучшая приёмная семья» Колчевы заняли второе место», — сообщили RT в администрации района.

В свою очередь, заместитель губернатора Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Пахомова рассказала местным журналистам, что со стороны семьи присвоения денег детей не было.

«Те условия, которые созданы для детей в Московской области, уютные и тёплые, дети полностью ухожены, ими занимаются, занимаются их дополнительным образованием. Нарушения в документах были выявлены только со стороны сотрудников опеки. Со стороны приёмных родителей присвоения не было», — сообщила местным СМИ Пахомова.

«Залезли в долги»

Так как с приёмных родителей сняли «зарплату», то ипотеку они взять не смогли и отдать оставшиеся 7 млн за дом было не с чего.

© Фото из личного архива Ларисы Колчевой

«Нам очень повезло — продавцы оказались приёмными родителями десяти детишек и вошли в положение. Дали нам отсрочку на два года. Только нам нужно теперь оплачивать аренду в счёт уплаты долга — 100 тыс. рублей в месяц, — рассказывает Колчева. — Пришлось влезть в долги. В неделю мы только на продукты тратим по 37 тыс. рублей. Также я оплачиваю детям танцы, репетиторов и другие кружки. Придётся от этого отказаться».

При этом, как отмечает многодетная мать, сотрудники опеки отказали им в помощи. В школе через дорогу мест для детей не оказалось. Надо возить их в другие учреждения, находящиеся в 20 км от дома, приходится нанимать автобус.

«Денег на всё не хватает. Дети о проблеме знают: когда с ними это обсуждали, выбор стоял: ёлка и подарки или оплатить кружки в декабре. А ребята решили единогласно: «Оплати нам занятия. Не переживай, хороводы мы во дворе поводим и праздничный концерт дома устроим», — рассказывает Колчева.

По словам женщины, к ней домой приезжали следователи, беседовали с детьми и спрашивали, чувствуют ли они, что теперь в семье не хватает денег. Дети отвечали, что да, ведь теперь придётся лишиться подарков на Новый год и, возможно, занятий.

Женщина надеется, что сможет выиграть суд и будет, как и прежде, обеспечивать детей всем необходимым.

«Меня в опеке спрашивали, отправлю ли я детей в приют, если мы проиграем все суды и выплаты нам так и не вернут. Я ответила: «Нет, буду растить их дальше». Придётся ужиматься. Некоторые прожили со мной год, два, а многие — пять, шесть, 11, 12 лет. Мы уже семья, друг без друга не сможем», — подытожила Колчева.

RT направил запрос в органы опеки и попечительства Воскресенска, однако ответа не последовало. В Минобразования Московской области оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Расследование уголовного дела взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. RT будет следить за историей семьи Колчевых.