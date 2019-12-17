Объём построенного жилья в Ростовской области вырос на 12,2% за год

В 2019 году в Ростовской области сдали в эксплуатацию на 12,2% больше жилья, чем в 2018-м, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона.

Всего сдано 2,24 млн кв. м, что позволило области занять четвёртое место в России и второе в Южном федеральном округе. Лидерами признаны Москва, Московская область и Краснодарский край.

К 2024 году в регионе намерены ежегодно вводить в эксплуатацию по 3,5 млн кв. м жилья. В ближайшие пять лет планируется построить новых квартир общей площадью 18 млн кв. м.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в правительстве Кировской области приняли решение передать федеральную землю застройщикам, занимающимся завершением работ по долгостроям.