В Кировской области рассказали о планах передать федеральную землю застройщикам по долгострою

В правительстве Кировской области приняли решение передать федеральную землю застройщикам, занимающимся завершением работ по долгостроям. Об этом сообщает progorod43.ru.

Регион на год получил право на владение участками общей площадью 45,72 га.

Поэтому 13 участков в слободе Соломинцы будут переданы застройщику, прошедшему конкурсный отбор. Со своей стороны, компания примет на себя обязательство по завершению строительства проблемных объектов за свой счёт.

Лоты на проведение конкурса будут составлены после оценки объектов и участков.

Ранее эксперт по недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с Newinform оценил ситуацию на рынке долевого строительства.