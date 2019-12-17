Госдума учредила медаль за вклад в развитие парламентаризма

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Госдума приняла постановление «О медали Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации», которой будут награждать российских граждан за вклад в развитие парламентаризма, сообщается на сайте Думы.
Госдума учредила медаль за вклад в развитие парламентаризма
  • © Государственная Дума РФ

Отмечается, что награду также могут получить иностранные граждане за вклад в укрепление отношений с Россией.

Как уточняется, действующие депутаты и члены Совета Федерации не могут претендовать на медаль.

Всего за календарный год награду могут получить пять человек.

Медаль будет изготавливаться из медно-никелевого сплава и иметь форму круга диаметром 32 мм.

9 июля председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об итогах международного форума «Развитие парламентаризма», который состоялся в Москве.

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