Володин рассказал об итогах форума «Развитие парламентаризма»

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал об итогах международного форума «Развитие парламентаризма», который состоялся в Москве. Об этом сообщает «Российская газета».
Володин рассказал об итогах форума «Развитие парламентаризма»
  • РИА Новости

По словам Володина, мероприятие объединило парламентариев и экспертов из 132 стран.

«В том числе 41 спикера и 31 вице-спикера национальных парламентов, представителей 12 международных парламентских организаций, в общей сложности — 850 парламентариев и экспертов из всех регионов мира», — заявил он.

Как отметил Володин, это уже второй форум, проводимый по инициативе Госдумы, и формат оказался востребованным. За прошедший год количество участников на уровне глав парламентов выросло вдвое, добавил он.

«Состоялся обстоятельный и содержательный разговор. Прозвучало много новых идей. Благодаря открытости и демократичности форум становится эффективной площадкой по укреплению взаимодействия парламентов разных стран», — добавил спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в форуме «Развитие парламентаризма».

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