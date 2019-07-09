Володин рассказал об итогах форума «Развитие парламентаризма»
- РИА Новости
По словам Володина, мероприятие объединило парламентариев и экспертов из 132 стран.
«В том числе 41 спикера и 31 вице-спикера национальных парламентов, представителей 12 международных парламентских организаций, в общей сложности — 850 парламентариев и экспертов из всех регионов мира», — заявил он.
Как отметил Володин, это уже второй форум, проводимый по инициативе Госдумы, и формат оказался востребованным. За прошедший год количество участников на уровне глав парламентов выросло вдвое, добавил он.
«Состоялся обстоятельный и содержательный разговор. Прозвучало много новых идей. Благодаря открытости и демократичности форум становится эффективной площадкой по укреплению взаимодействия парламентов разных стран», — добавил спикер Госдумы.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в форуме «Развитие парламентаризма».