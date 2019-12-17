В московском метро появились автоматы по продаже сувенирных монет
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Они представлены в 12 вариантах.
«На лицевой стороне монет изображены столичные достопримечательности, например, храм Василия Блаженного, здания Большого театра и Московского зоопарка. Также есть монеты с изображением русских матрёшек и поезда нового поколения «Москва», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.
Ассортимент планируется периодически обновлять.
Автоматы размещены на «Коломенской» и «Домодедовской» (Замоскворецкая линия), «Проспекте Мира», «Тургеневской» и «Третьяковской» (Калужско-Рижская), «Баррикадной», «Пушкинской» и «Китай-городе» (Таганско-Краснопресненская), «Цветном бульваре» (Серпуховско-Тимирязевская) и «Трубной» (Люблинско-Дмитровская).
Ранее Newinform сообщал, что более трёх миллионов человек стали пассажирами МЦД за первую неделю работы.