На ЧФ начался оперативно-мобилизационный сбор командного состава

На Черноморском флоте начался оперативно-мобилизационный сбор командного состава корабельных соединений и воинских частей береговых войск, сообщает «Новый Севастополь».

«Порядка 200 военнослужащих командного состава соединений и объединений ЧФ в течение трёх дней будут совершенствовать свои профессиональные навыки в ходе учебных занятий по основным направлениям боевой подготовки», — заявили в пресс-службе ЧФ.

Запланированы занятия по плановой военной тематике, а также учения по тактике борьбы с беспилотниками.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что экипажи кораблей Балтийского флота провели плановые учения.