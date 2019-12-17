На ЧФ начался оперативно-мобилизационный сбор командного состава

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На Черноморском флоте начался оперативно-мобилизационный сбор командного состава корабельных соединений и воинских частей береговых войск, сообщает «Новый Севастополь».
На ЧФ начался оперативно-мобилизационный сбор командного состава
  • РИА Новости

«Порядка 200 военнослужащих командного состава соединений и объединений ЧФ в течение трёх дней будут совершенствовать свои профессиональные навыки в ходе учебных занятий по основным направлениям боевой подготовки», — заявили в пресс-службе ЧФ.

Запланированы занятия по плановой военной тематике, а также учения по тактике борьбы с беспилотниками.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что экипажи кораблей Балтийского флота провели плановые учения.

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