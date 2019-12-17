Экипаж аварийно севшего под Астраханью Ту-22 представят к госнаградам

Лётчиков Ту-22М3, которым удалось посадить самолёт с отказавшим двигателем вдали от построек в Астраханской области, представят к государственным наградам. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«За самоотверженные действия экипажа Ту-22М3, сумевшего отвести самолёт с отказавшим двигателем от населённого пункта, командование ходатайствовало перед министром обороны о представлении лётчиков к государственным наградам», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что у Ту-22 во время выполнения планового полёта отказал двигатель. Экипажу удалось отвести машину от населённого пункта и выполнить посадку на грунт.

В Минобороны проинформировали, что полёт осуществлялся без боекомплекта, на земле разрушений нет, пилоты не пострадали.