В Астраханской области у Ту-22 во время полёта отказал двигатель
- РИА Новости
«В Астраханской области при выполнении планового полёта на самолёте Ту-22 произошёл отказ двигателя», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, экипажу удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населённого пункта и выполнить посадку на грунт.
В Минобороны проинформировали, что лётчики самостоятельно покинули машину и уже доставлены на аэродром базирования.
Там также отметили, что полёт осуществлялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.