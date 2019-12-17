В Астраханской области у Ту-22 во время полёта отказал двигатель

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В Астраханской области у самолёта Ту-22 во время выполнения планового полёта произошёл отказ двигателя, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. По данным ведомства, лётчики не пострадали.
В Астраханской области у Ту-22 во время полёта отказал двигатель
  • РИА Новости

«В Астраханской области при выполнении планового полёта на самолёте Ту-22 произошёл отказ двигателя», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, экипажу удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населённого пункта и выполнить посадку на грунт.

В Минобороны проинформировали, что лётчики самостоятельно покинули машину и уже доставлены на аэродром базирования.

Там также отметили, что полёт осуществлялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.

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