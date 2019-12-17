В Госдуму внесли проект о смягчении наказания за нарушения на митингах
- РИА Новости
Отмечается, что в начале октября комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернул Шаргунову законопроект по причине отсутствия отзыва кабмина России к этой инициативе.
При этом в новом пакете документов прилагаются отзывы правительства и Верховного суда России. Отмечается, что правительство не поддержало законопроект.
В кабмине в том числе указали, что в пояснительной записке к документу нет достаточного обоснования необходимости внесения предлагаемых изменений.
Верховный суд считает целесообразным учитывать возможную конкуренцию поправок в проектной редакции с другими уголовно-правовыми нормами об ответственности за преступления против личности, собственности и общественной безопасности.
В конце сентября Шаргунов внёс в Госдуму проект закона о смягчении наказания за неоднократные нарушения порядка организации и проведения митингов и пикетов.