Под Оренбургом пенсионер нашёл сумку с миллионом рублей

В Оренбургской области пожилой мужчина нашёл на дороге инкассаторскую сумку, в которой был 1 млн рублей, и отнёс её в полицию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

РИА Новости

Уточняется, что инцидент произошёл в Новосергиевском районе. «В районное отделение полиции пришёл 72-летний местный житель, он принёс инкассаторскую сумку, которую нашёл на дороге», — заявили в МВД. В ведомстве добавили, что пенсионер принёс «всю сумму, потерянную сотрудником финансовой организации». Позже в полицию обратился сотрудник финансовой организации с заявлением о пропаже сумки с деньгами. «Оказалось, в одной из организаций инкассатор сложил деньги в специальную сумку, положил её на крышу служебной машины и, забыв об этом, уехал. Сумка с деньгами упала на дорогу», — отметили в МВД. Представитель пресс-службы также рассказал, что финансовая организация намерена вознаградить пенсионера. Ранее в Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей у клиента.