Под Оренбургом пенсионер нашёл сумку с миллионом рублей 

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В Оренбургской области пожилой мужчина нашёл на дороге инкассаторскую сумку, в которой был 1 млн рублей, и отнёс её в полицию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Под Оренбургом пенсионер нашёл сумку с миллионом рублей 
  • РИА Новости

Уточняется, что инцидент произошёл в Новосергиевском районе.

«В районное отделение полиции пришёл 72-летний местный житель, он принёс инкассаторскую сумку, которую нашёл на дороге», — заявили в МВД.

В ведомстве добавили, что пенсионер принёс «всю сумму, потерянную сотрудником финансовой организации». 

Позже в полицию обратился сотрудник финансовой организации с заявлением о пропаже сумки с деньгами.

«Оказалось, в одной из организаций инкассатор сложил деньги в специальную сумку, положил её на крышу служебной машины и, забыв об этом, уехал. Сумка с деньгами упала на дорогу»,  — отметили в МВД.

Представитель пресс-службы также рассказал, что финансовая организация намерена вознаградить пенсионера.

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