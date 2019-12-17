Под Оренбургом пенсионер нашёл сумку с миллионом рублей
- РИА Новости
Уточняется, что инцидент произошёл в Новосергиевском районе.
«В районное отделение полиции пришёл 72-летний местный житель, он принёс инкассаторскую сумку, которую нашёл на дороге», — заявили в МВД.
В ведомстве добавили, что пенсионер принёс «всю сумму, потерянную сотрудником финансовой организации».
Позже в полицию обратился сотрудник финансовой организации с заявлением о пропаже сумки с деньгами.
«Оказалось, в одной из организаций инкассатор сложил деньги в специальную сумку, положил её на крышу служебной машины и, забыв об этом, уехал. Сумка с деньгами упала на дорогу», — отметили в МВД.
Представитель пресс-службы также рассказал, что финансовая организация намерена вознаградить пенсионера.
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