В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

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Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы столичного главка полиции.

По данным правоохранительных органов, в пункт обмена валюты, располагающийся в Елисеевском переулке, пришёл гендиректор одной из компаний вместе с инкассаторами, чтобы перевести рубли в американскую валюту.

«Клиент решил перевести деньги в сумме 41 млн рублей в доллары. Кассир пересчитала деньги и, оставив их в кассе, сказала потерпевшему и сотрудникам инкассации выйти из обменного пункта и подождать снаружи, так как нужной суммы в долларах на данный момент у неё нет и их должны привести по её заказу», — сказали в полиции.

Вскоре после этого мужчина попытался вновь вернуться в помещение, но оно оказалось закрытым изнутри. Осмотрев здание, он обнаружил открытое окно обменного пункта, при этом внутри помещения никого не было.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере)», — добавили в полиции.

В мае мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.

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