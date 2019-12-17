Кузнецова взяла на контроль дело о сексуальном насилии в приюте Анжеро-Судженска

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова взяла на контроль дело о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома «Росток», расположенного в Анжеро-Судженске. Об этом сообщили RT в аппарате детского омбудсмена.

«Мы следим за ситуацией, наши юристы на связи с СК и представителем семьи девочки, сообщившей о насилии в приюте», — сказали RT в аппарате.

Там уточнили, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия, в частности на январь назначена экспертиза, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что следственный отдел по городу Нижневартовску возбудил дело по ст. 132.4 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

В правоохранительные органы жительница Нижневартовска Люция Петрова обратилась 23 октября, сразу после того, как её приёмная пятилетняя дочь сообщила ей, что подвергалась в приюте насилию.