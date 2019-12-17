Кузнецова взяла на контроль дело о сексуальном насилии в приюте Анжеро-Судженска

Короткая ссылка
Павел Чернышов
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова взяла на контроль дело о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома «Росток», расположенного в Анжеро-Судженске. Об этом сообщили RT в аппарате детского омбудсмена.
Кузнецова взяла на контроль дело о сексуальном насилии в приюте Анжеро-Судженска
  • РИА Новости

«Мы следим за ситуацией, наши юристы на связи с СК и представителем семьи девочки, сообщившей о насилии в приюте», — сказали RT в аппарате.

Там уточнили, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия, в частности на январь назначена экспертиза, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что следственный отдел по городу Нижневартовску возбудил дело по ст. 132.4 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

В правоохранительные органы жительница Нижневартовска Люция Петрова обратилась 23 октября, сразу после того, как её приёмная пятилетняя дочь сообщила ей, что подвергалась в приюте насилию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить