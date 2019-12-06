Пятилетняя девочка рассказала, что подвергалась сексуальному насилию в приюте Анжеро-Судженска

После публикации RT Следственный отдел по городу Нижневартовску возбудил уголовное дело по статье 132.4 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Об этом сообщила Люция Петрова, которой пятилетняя приёмная дочь рассказала, что подвергалась сексуальному насилию в приюте.

РИА Новости

Как ранее сообщал RT, в правоохранительные органы женщина обратилась ещё 23 октября, но дело возбудили только 5 декабря.

«Я-то думала, уголовное дело уже было возбуждено, когда нас (пусть и через месяц) вызвали к следователю и сказали, что передают материалы в Кемерово. А после того как опубликовали статью, меня вызвали, дали подписать, что 5 декабря в 21:30 заведено уголовное дело», — рассказала Люция Петрова.

Адвокат семьи Роберт Ахметзянов уточнил, что 6 декабря девочку с утра допрашивали, а днём должна быть проведена психолого-психиатрическая экспертиза.