Не один на один
Не один
на один

СК возбудил дело по заявлению о сексуальном насилии в приюте Анжеро-Судженска

Дети в беде

6 декабря 2019, Павел Чернышов

После публикации RT Следственный отдел по городу Нижневартовску возбудил уголовное дело по статье 132.4 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Об этом сообщила Люция Петрова, которой пятилетняя приёмная дочь рассказала, что подвергалась сексуальному насилию в приюте.

  • РИА Новости

Как ранее сообщал RT, в правоохранительные органы женщина обратилась ещё 23 октября, но дело возбудили только 5 декабря.

«Я-то думала, уголовное дело уже было возбуждено, когда нас (пусть и через месяц) вызвали к следователю и сказали, что передают материалы в Кемерово. А после того как опубликовали статью, меня вызвали, дали подписать, что 5 декабря в 21:30 заведено уголовное дело», — рассказала Люция Петрова.

Адвокат семьи Роберт Ахметзянов уточнил, что 6 декабря девочку с утра допрашивали, а днём должна быть проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

  • Пятилетняя девочка рассказала, что подвергалась сексуальному насилию в приюте Анжеро-Судженска
Еще истории
Прокуратура просит суд вернуть мужчине права, которых он лишился из-за нарушения своего полного тёзки
3 декабря  Бюрократия и право
Прокуратура просит суд вернуть мужчине права, которых он лишился из-за нарушения своего полного тёзки
Суд в Германии обязал вернуть похищенных у москвички детей в Россию до конца года
4 декабря  Дети в беде
Суд в Германии обязал вернуть похищенных у москвички детей в Россию до конца года
Мать 9-летнего Романа Больца рассказала, как добилась признания сына инвалидом
4 декабря  Бюрократия и право
Мать 9-летнего Романа Больца рассказала, как добилась признания сына инвалидом
Пятилетняя девочка рассказала, что подвергалась сексуальному насилию в приюте Анжеро-Судженска
6 декабря  Дети в беде
Пятилетняя девочка рассказала, что подвергалась сексуальному насилию в приюте Анжеро-Судженска