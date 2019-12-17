Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в СМИ появились сообщения о том, что Гусева якобы выступила против отмены подоходного налога для малоимущих, сравнив их с заключёнными, находящимися на обеспечении государства.

По словам Гусевой, два месяца назад в ходе заседания комитета Госдумы обсуждалось введение прогрессивной шкалы НДФЛ, при этом видео с её выступлением было опубликовано только в начале текущей недели.

«Это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в Instagram я потребовала от «Почты России» и энергетиков навести порядок с тарифами: в Волгоградской области тарифы снижены и вопрос для жителей решён», — рассказала она.

Парламентарий утверждает, что политические оппоненты вырвали её слова из контекста. Она отметила, что в ролике говорится об одном, но в текстах сообщается о другом.

Гусева добавила, что она выросла в обычной семье и «не обидит простого человека».