Специалисты рассказали о создании свода правил признания домов аварийными

Короткая ссылка
Специалисты Конструкторско-технологического бюро бетона и железобетона (КТБ ЖБ) рассказали о создании свода правил для признания аварийности жилых домов, сообщают «Известия».
Специалисты рассказали о создании свода правил признания домов аварийными
  • РИА Новости

В организации уточнили, что нормы были разработаны совместно с АО «ЦНИИПромзданий» по заказу Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Среди основных признаков, свидетельствующих о том, что дом непригоден для жизни, названы дефекты несущих конструкций — сквозные трещины, просадки, смещение с опор.

Как отметил замдиректора НИИ бетона и железобетона имени А.А. Гвоздева Алексей Беляев, новые правила предназначены для оценки технического состояния домов. Они помогут выявить аварийное и ограниченно работоспособное жильё.

Нормы должны стать частью правительственного законопроекта, определяющего новые механизмы расселения аварийного жилья.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить