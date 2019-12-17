Специалисты рассказали о создании свода правил признания домов аварийными

Специалисты Конструкторско-технологического бюро бетона и железобетона (КТБ ЖБ) рассказали о создании свода правил для признания аварийности жилых домов, сообщают «Известия».

В организации уточнили, что нормы были разработаны совместно с АО «ЦНИИПромзданий» по заказу Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Среди основных признаков, свидетельствующих о том, что дом непригоден для жизни, названы дефекты несущих конструкций — сквозные трещины, просадки, смещение с опор.

Как отметил замдиректора НИИ бетона и железобетона имени А.А. Гвоздева Алексей Беляев, новые правила предназначены для оценки технического состояния домов. Они помогут выявить аварийное и ограниченно работоспособное жильё.

Нормы должны стать частью правительственного законопроекта, определяющего новые механизмы расселения аварийного жилья.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.