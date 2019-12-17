Обвинение предъявлено фигурантам дела о взрыве газа под Белгородом

Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения трём фигурантам дела о взрыве газа в доме в Белгородской области.

По данным следствия, газ во взрывоопасной концентрации скопился в подвале жилого дома и проник на первые два этажа.

«При попытке воспользоваться бытовыми газовыми приборами жильцами дома произошёл взрыв газа с последующим обрушением стен и межэтажных перекрытий», — отметили в СК.

Как полагает следствие, выход газа и его скопление в подвале жилого дома произошли в результате незаконных действий представителей филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в городе Строитель, которые осуществили врезку в трубу магистрального газопровода с грубыми нарушениями правил безопасности при производстве газоопасных работ.

«Трое представителей вышеуказанной организации, непосредственно отвечавших за организацию и выполнение опасных работ, задержаны, им предъявлено обвинение», — говорится в сообщении ведомства.

16 декабря стало известно, что в Белгородской областной больнице скончалась одна из пострадавших.

Взрыв бытового газа в четырёхэтажном доме в посёлке Яковлево произошёл 3 декабря. Погиб один человек, шестеро были госпитализированы.