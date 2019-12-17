Обвинение предъявлено фигурантам дела о взрыве газа под Белгородом

Короткая ссылка
Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения трём фигурантам дела о взрыве газа в доме в Белгородской области.
Обвинение предъявлено фигурантам дела о взрыве газа под Белгородом
  • © РИА Новости

По данным следствия, газ во взрывоопасной концентрации скопился в подвале жилого дома и проник на первые два этажа.

«При попытке воспользоваться бытовыми газовыми приборами жильцами дома произошёл взрыв газа с последующим обрушением стен и межэтажных перекрытий», — отметили в СК.

Как полагает следствие, выход газа и его скопление в подвале жилого дома произошли в результате незаконных действий представителей филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в городе Строитель, которые осуществили врезку в трубу магистрального газопровода с грубыми нарушениями правил безопасности при производстве газоопасных работ.

«Трое представителей вышеуказанной организации, непосредственно отвечавших за организацию и выполнение опасных работ, задержаны, им предъявлено обвинение», — говорится в сообщении ведомства.

16 декабря стало известно, что в Белгородской областной больнице скончалась одна из пострадавших.

Взрыв бытового газа в четырёхэтажном доме в посёлке Яковлево произошёл 3 декабря. Погиб один человек, шестеро были госпитализированы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить