В ВПК рассказали о планах по испытанию боевых машин на платформе «Бумеранг»
В Военно-промышленной компании заявили, что государственные испытания бронетранспортёра и боевой машины пехоты (БМП) на межвидовой унифицированной колёсной платформе «Бумеранг» начнутся летом 2020 года.
- Боевая машина пехоты К-17 «Бумеранг». Архивное фото © РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«По плану летом 2020 года выйдем на госиспытания», — сообщили в ВПК, отвечая на вопрос о ходе работ над «Бумерангом».
Ранее РВСН заявили о начале подготовки к перевооружению на систему «Сармат».
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