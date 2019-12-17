В ВПК рассказали о планах по испытанию боевых машин на платформе «Бумеранг»

В Военно-промышленной компании заявили, что государственные испытания бронетранспортёра и боевой машины пехоты (БМП) на межвидовой унифицированной колёсной платформе «Бумеранг» начнутся летом 2020 года.

Об этом сообщает ТАСС.

«По плану летом 2020 года выйдем на госиспытания», — сообщили в ВПК, отвечая на вопрос о ходе работ над «Бумерангом».

Ранее РВСН заявили о начале подготовки к перевооружению на систему «Сармат».