В ВПК рассказали о планах по испытанию боевых машин на платформе «Бумеранг»

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В Военно-промышленной компании заявили, что государственные испытания бронетранспортёра и боевой машины пехоты (БМП) на межвидовой унифицированной колёсной платформе «Бумеранг» начнутся летом 2020 года. 
В ВПК рассказали о планах по испытанию боевых машин на платформе «Бумеранг»
  • Боевая машина пехоты К-17 «Бумеранг». Архивное фото © РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«По плану летом 2020 года выйдем на госиспытания», — сообщили в ВПК, отвечая на вопрос о ходе работ над «Бумерангом».

Ранее РВСН заявили о начале подготовки к перевооружению на систему «Сармат».

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