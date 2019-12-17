На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские на Чукотке возбудили уголовное дело о незаконном вылове 58 тонн тихоокеанского лосося.

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах», — цитирует РИА Новости Волк.

Она сообщила, что работник отдела по рыболовству, используя своё служебное положение, организовал со своим подчинённым выдачу путёвок на лов рыбы в период лососевой путины.

На основании этих документов двое индивидуальных предпринимателей, а также любители спортивного рыболовства в акватории Анадырского лимана выловили 58 тонн рыбы семейства лососевых на миграционных путях к месту нереста.

Согласно предварительным подсчётам, ущерб, который был причинён водным биологическим ресурсам России, составил около 50 млн рублей.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Мурманске пресекли работу нелегального цеха, где перерабатывали камчатского краба.