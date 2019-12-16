В Мурманске пресекли работу незаконного цеха, где перерабатывали камчатского краба
- РИА Новости
Кустарное производство обнаружено в одном из гаражей. Там обрабатывали, варили и замораживали краба для дальнейшей реализации в центральных регионах России.
Изъято 1083 кг продукции, незаконно добытой в Баренцевом море. Предварительно ущерб от вылова оценили более чем в 4,8 млн рублей.
Проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к незаконной деятельности.
Ранее Newinform сообщал, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю выпустили в Японское море более 11 тыс. нелегально добытых крабов.