В частном доме в Кузбассе два человека отравились угарным газом
«Пострадавших пять человек. Мужчина 1975 года рождения умер до прибытия бригады скорой медицинской помощи, мальчик 6 лет — смерть до прибытия скорой. Девочка 9 лет — отравление угарным газом тяжелой степени, госпитализирована в детскую реанимацию Прокопьевской горбольницы», — сообщили в ведомстве.
Также женщина 1980 года рождения получила тяжелое отравление, а юноша 16 лет — лёгкое.
Ранее сообщалось, что четыре человека, включая двоих детей, отравились угарным газом в Каа-Хемском районе Тувы.