В частном доме в Кузбассе два человека отравились угарным газом

В частном доме посёлка Новостройка Прокопьевского района два человека погибли, в том числе ребенок, отравившись угарным газом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра медицины катастроф по Кемеровской области.

«Пострадавших пять человек. Мужчина 1975 года рождения умер до прибытия бригады скорой медицинской помощи, мальчик 6 лет — смерть до прибытия скорой. Девочка 9 лет — отравление угарным газом тяжелой степени, госпитализирована в детскую реанимацию Прокопьевской горбольницы», — сообщили в ведомстве.

Также женщина 1980 года рождения получила тяжелое отравление, а юноша 16 лет — лёгкое.

Ранее сообщалось, что четыре человека, включая двоих детей, отравились угарным газом в Каа-Хемском районе Тувы.