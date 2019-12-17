Летевший из Новосибирска в Бангкок самолёт вернулся в аэропорт вылета

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Самолёт, выполнявший рейс из Новосибирска в Бангкок, через два часа вернулся в аэропорт вылета из-за обнаруженной технической неисправности. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Воздушное судно Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines, вылетевшее в 3:17 (23:17 мск 16 декабря) из Новосибирска в Бангкок вернулось из-за технической неисправности», — рассказали агентству.

Отмечается, что Новосибирская транспортная прокуратура «проводит проверку в рамках соблюдения законодательства о безопасности полётов и соблюдения прав пассажиров».

Ранее стало известно, что самолёт компании «Аэрофлот», который должен был проследовать из Москвы в Гонконг, вернулся в Шереметьево после того, как самочувствие одного из пассажиров ухудшилось.

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