Шойгу поздравил военных с Днём Ракетных войск стратегического назначения

Глава Минобороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ракетных войск стратегического назначения.

Поздравление Шойгу опубликовано на сайте оборонного ведомства.

Он отметил, что ракетные войска стратегического назначения (РВСН) являются одним из главных компонентов сил ядерного сдерживания и гарантом защиты национальных интересов страны.

«Личный состав войск успешно осваивает новую технику, постоянно совершенствует свою выучку, непрерывно несёт боевое дежурство и готов эффективно действовать в любых условиях обстановки», — заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что «профессиональное мастерство воинов-ракетчиков и надёжность современного вооружения позволяют качественно выполнять поставленные перед Ракетными войсками стратегического назначения задачи».

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что доля современных ракетных комплексов на вооружении РВСН к 2024 году должна достигнуть 100%.