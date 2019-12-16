Доля современной техники в российских РВСН к 2024 году достигнет 100%

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Доля современных ракетных комплексов на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) к 2024 году должна достигнуть 100%. Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».

Каракаев отметил, что в ближайшее время Минобороны России планирует начать поэтапное переоснащение всех ракетных соединений на новые ракетные комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

В конце ноября командующий РВСН рассказал, что боевые подразделения получили более 150 пусковых установок ракетного комплекса «Ярс».

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