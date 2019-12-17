В Чувашии три женщины погибли в результате ДТП

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В Чувашии в городе Новочебоксарск в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли водитель одной из машин и две пассажирки. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, женщина за рулём ВАЗ 2114 выехала на полосу встречного движения, не справившись с управлением. В результате ВАЗ столкнулся с автомобилем Mazda.

«В результате ДТП водитель ВАЗа и две пассажирки погибли на месте. Водитель иномарки не пострадал», — заявили в ГИБДД.

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