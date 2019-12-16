В Крыму перед судом предстанет обвиняемый в убийстве сотрудника МЧС

В Крыму перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве сотрудника МЧС. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Установлено, что в августе 2019 года между жителем Евпатории и спасателем возник конфликт на улице. Сотрудник МЧС пытался урегулировать ситуацию, но оппонент выхватил нож и ударил его, после чего сбежал. Пострадавший попытался добраться до больницы на собственном автомобиле. Он скончался по пути в медучреждение.

Нападавшим оказался судимый восемь раз мужчина. Он дал признательные показания. Дело передано в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе вынесли приговор по делу о нападении на полицейского.