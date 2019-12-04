В Севастополе вынесли приговор по делу о нападении на полицейского

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Ленинский районный суд Севастополя вынес приговор по делу о нападении на полицейского, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
В Севастополе вынесли приговор по делу о нападении на полицейского
  • РИА Новости

Местный житель признан виновным по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

«В мае 2019 года злоумышленник, не желая выполнять законные требования представителя власти, причинил сотруднику полиции телесные повреждения средней тяжести», — рассказали в надзорном ведомстве.

Уточняется, что мужчина был неоднократно судим. В этот раз его приговорили к трём годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения подсудимый обязан отбыть дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок один месяц шесть дней.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завели дело по факту нападения на полицейскую машину.

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