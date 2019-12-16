Филиалу оренбургского колледжа присвоили имя Героя Социалистического Труда Чердинцева

Филиалу Оренбургского аграрного колледжа в селе Покровка присвоили имя дважды Героя Социалистического Труда Василия Чердинцева, сообщает RIA56.

«Год назад ушёл из жизни великий человек, государственник, любивший Родину, семью и труд», — заявил министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергей Балыкин.

Он напомнил, что Чердинцев учился в Покровском училище.

Кроме того, Чердинцев был награждён тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени. Он также был лауреатом Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в получении высоких и устойчивых урожаев зерновых культур.

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