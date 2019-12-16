Филиалу оренбургского колледжа присвоили имя Героя Социалистического Труда Чердинцева
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«Год назад ушёл из жизни великий человек, государственник, любивший Родину, семью и труд», — заявил министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергей Балыкин.
Он напомнил, что Чердинцев учился в Покровском училище.
Кроме того, Чердинцев был награждён тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени. Он также был лауреатом Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в получении высоких и устойчивых урожаев зерновых культур.
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