Семь улиц в Ставрополе назвали в честь Героев Советского Союза

Семь улиц в юго-западном районе Ставрополя назвали в честь Героев Советского Союза, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Соответствующее решение приняли на заседании топонимической комиссии мэрии.

Улицы названы в честь Василия Копцова, Григория Крамаренко, Константина Лаптева, Дениса Осадчего, Петра Романенко, Григория Рябушко и Михаила Замулы.

«Теперь в Ставрополе имена всех Героев Советского Союза, которые родились и жили в городе, увековечены в названиях улиц», — отмечается в сообщении.

Ранее kp.ru сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в соответствии с предложениями топонимической комиссии подписал распоряжение о присвоении названий 31 безымянной территории города.