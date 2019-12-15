Семь улиц в Ставрополе назвали в честь Героев Советского Союза

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Семь улиц в юго-западном районе Ставрополя назвали в честь Героев Советского Союза, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на городскую администрацию.
Семь улиц в Ставрополе назвали в честь Героев Советского Союза
  • Ставрополь. Архивное фото / © wikipedia.org

Соответствующее решение приняли на заседании топонимической комиссии мэрии.

Улицы названы в честь Василия Копцова, Григория Крамаренко, Константина Лаптева, Дениса Осадчего, Петра Романенко, Григория Рябушко и Михаила Замулы.

«Теперь в Ставрополе имена всех Героев Советского Союза, которые родились и жили в городе, увековечены в названиях улиц», — отмечается в сообщении.

Ранее kp.ru сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в соответствии с предложениями топонимической комиссии подписал распоряжение о присвоении названий 31 безымянной территории города.

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