В Крыму утвердили памятную медаль в честь 75-летия Победы

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В Крыму утвердили памятную медаль, посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на распоряжение главы региона Сергея Аксёнова.
В Крыму утвердили памятную медаль в честь 75-летия Победы
  • РИА Новости

Документ опубликован на портале правительства.

Медаль будет вручать глава республики или по его поручению иное должностное лицо в торжественной обстановке на мероприятиях в честь 75-й годовщины Победы и памятных дат Великой Отечественной войны.

Право на получение награды имеют крымчане — участники боевых действий и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, работники тыла времён войны и ряд других категорий.

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.

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