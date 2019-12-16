В Крыму утвердили памятную медаль в честь 75-летия Победы

В Крыму утвердили памятную медаль, посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на распоряжение главы региона Сергея Аксёнова.

Документ опубликован на портале правительства.

Медаль будет вручать глава республики или по его поручению иное должностное лицо в торжественной обстановке на мероприятиях в честь 75-й годовщины Победы и памятных дат Великой Отечественной войны.

Право на получение награды имеют крымчане — участники боевых действий и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, работники тыла времён войны и ряд других категорий.

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.