В Крыму утвердили памятную медаль в честь 75-летия Победы
- РИА Новости
Документ опубликован на портале правительства.
Медаль будет вручать глава республики или по его поручению иное должностное лицо в торжественной обстановке на мероприятиях в честь 75-й годовщины Победы и памятных дат Великой Отечественной войны.
Право на получение награды имеют крымчане — участники боевых действий и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, работники тыла времён войны и ряд других категорий.
Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.