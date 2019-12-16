Шесть оренбургских студентов попали в финал Всероссийского инженерного конкурса

Шесть студентов аэрокосмического института ОГУ попали в финал Всероссийского инженерного конкурса. Заключительный этап состоится 16—19 декабря в Симферополе, сообщает RIA56.

РИА Новости

Общее число финалистов достигает 300. Это авторы самых перспективных работ в 23 номинациях. Проекты оценивались преподавателями и учёными ведущих инженерных вузов России, а также представителями госкорпораций «Росатом», «Роснано», «Ростех» и других. Конкурс призван помочь студентам зарекомендовать себя перед потенциальными работодателями. Главный организатор — Министерство науки и высшего образования России. Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с Newinform оценил значение конкурса «Молодые лидеры Рунета».