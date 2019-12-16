Шесть оренбургских студентов попали в финал Всероссийского инженерного конкурса
- РИА Новости
Общее число финалистов достигает 300. Это авторы самых перспективных работ в 23 номинациях.
Проекты оценивались преподавателями и учёными ведущих инженерных вузов России, а также представителями госкорпораций «Росатом», «Роснано», «Ростех» и других.
Конкурс призван помочь студентам зарекомендовать себя перед потенциальными работодателями.
Главный организатор — Министерство науки и высшего образования России.
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