Шесть оренбургских студентов попали в финал Всероссийского инженерного конкурса

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Шесть студентов аэрокосмического института ОГУ попали в финал Всероссийского инженерного конкурса. Заключительный этап состоится 16—19 декабря в Симферополе, сообщает RIA56.
Шесть оренбургских студентов попали в финал Всероссийского инженерного конкурса
  • РИА Новости

Общее число финалистов достигает 300. Это авторы самых перспективных работ в 23 номинациях.

Проекты оценивались преподавателями и учёными ведущих инженерных вузов России, а также представителями госкорпораций «Росатом», «Роснано», «Ростех» и других.

Конкурс призван помочь студентам зарекомендовать себя перед потенциальными работодателями.

Главный организатор — Министерство науки и высшего образования России.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с Newinform оценил значение конкурса «Молодые лидеры Рунета».

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