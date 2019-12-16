Кузнецова занялась делом об истязании ребёнка в семье в Омске

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова занялась делом об истязании мальчика в семье в Омске, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

«Мы обратились в региональную прокуратуру для проверки действий органов опеки, в том числе обоснованности передачи ребёнка матери», — сказала Кузнецова.

В ближайшее время она проверит образовательное учреждение, в котором учится мальчик, пообщается с ним и с преподавателями. Также запланирована встреча с матерью.

Как отметили в пресс-службе, это позволит сделать выводы для принятия дальнейших решений.

«Мы эту ситуацию не отпустим до полного её разрешения, пока не будем убеждены, что ребёнок в безопасности и все действия — в его интересах», — подчеркнула омбудсмен.

По её данным, после выписки из больницы по ходатайству органов опеки мальчика поместили в социально-реабилитационный центр, но затем вернули матери.

Против женщины заведены уголовные дела по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Истязание». Против отчима возбудили дело по статье «Истязание».

Gorod55.ru сообщал, что в апреле — мае 2019 года ребёнка в качестве наказания ставили в угол на колени на гречневую крупу. Это происходило, когда мальчик не приходил вовремя из школы или с прогулки.