Матери и отчиму из Омска грозит до семи лет тюрьмы за истязание сына

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Матери и отчиму из Омска грозит до семи лет тюрьмы за истязание восьмилетнего сына, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного СУ СК России.
Матери и отчиму из Омска грозит до семи лет тюрьмы за истязание сына
  • РИА Новости

В апреле — мае 2019 года ребёнка в качестве наказания ставили в угол на колени на гречневую крупу. Это происходило, когда мальчик не приходил вовремя из школы или с прогулки. Как отметили в ведомстве, потерпевший «испытывал физические и нравственные страдания».

Инициатором такого способа наказания был отчим. Мать знала о происходившем, но никак не противостояла. В правоохранительных органах узнали об этом в мае, когда мальчик не выдержал и сбежал к соседу, который и вызвал полицию.

Ребёнок отправлен на стационарное лечение. Медики выяснили, что мальчика также неоднократно избивали.

Уголовное дело по статьям «Истязание несовершеннолетнего», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» передано в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор матери двух детей, обвиняемой в побоях.

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