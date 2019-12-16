В Мурманской области наградили одарённых детей и талантливую молодёжь

В Мурманской области прошла церемония награждения губернаторскими стипендиями одарённых детей и талантливой молодёжи, сообщает «Взгляд».

В этом учебном году по итогам концерта присудили 100 стипендий по 37 тыс. рублей каждая и пять премий «Олимп» по 100 тыс. рублей.

«Необходимо поддерживать подрастающее поколение. Надо создавать у него мотивацию даже после получения высшего образования где-то ещё вернуться в любимый край, чтобы работать на благо области», — сказал губернатор Андрей Чибис.

Он отметил, что премии увеличили в два раза, чтобы дети, подростки или студенты получили не просто диплом или награду, а деньги, которые являются достойной оценкой их труда.

Стипендии губернатора Мурманской области присуждаются ежегодно начиная с 1993 года.

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