Крейсер «Адмирал Нахимов» подготовят к началу заводских испытаний в 2020 году

Тяжёлый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Адмирал Нахимов» будет подготовлен к началу заводских испытаний в 2020 году. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявил первый заместитель генерального директора ОАО «ПО «Севмаш» Сергей Воронько.

По его словам, планируется провести комплекс мероприятий, обеспечивающих вывод «Адмирала Нахимова» из бассейна.

«А следующим этапом будет произведена его достройка у набережной и подготовка к началу испытаний. Это планы 2020 года», — уточнил он.

«Адмирал Нахимов» отправили на ремонт и модернизацию в 1999 году. Возвращение корабля на службу ожидается в 2022-м.

Ранее политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».