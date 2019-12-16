Крейсер «Адмирал Нахимов» подготовят к началу заводских испытаний в 2020 году

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Тяжёлый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Адмирал Нахимов» будет подготовлен к началу заводских испытаний в 2020 году. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявил первый заместитель генерального директора ОАО «ПО «Севмаш» Сергей Воронько.
Крейсер «Адмирал Нахимов» подготовят к началу заводских испытаний в 2020 году
  • РИА Новости

По его словам, планируется провести комплекс мероприятий, обеспечивающих вывод «Адмирала Нахимова» из бассейна.

«А следующим этапом будет произведена его достройка у набережной и подготовка к началу испытаний. Это планы 2020 года», — уточнил он.

«Адмирал Нахимов» отправили на ремонт и модернизацию в 1999 году. Возвращение корабля на службу ожидается в 2022-м.

Ранее политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».

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