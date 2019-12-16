Крейсер «Адмирал Нахимов» подготовят к началу заводских испытаний в 2020 году
- РИА Новости
По его словам, планируется провести комплекс мероприятий, обеспечивающих вывод «Адмирала Нахимова» из бассейна.
«А следующим этапом будет произведена его достройка у набережной и подготовка к началу испытаний. Это планы 2020 года», — уточнил он.
«Адмирал Нахимов» отправили на ремонт и модернизацию в 1999 году. Возвращение корабля на службу ожидается в 2022-м.
Ранее политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».