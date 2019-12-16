Эксперт прокомментировал возобновление продаж Opel в России

Аналитик автомобильного рынка Алексей Калачёв в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал решение компании PSA Peugeot Citroen возобновить продажи моделей Opel в России.

«Они уходили в качестве производителей, но не уходили в качестве продавцов. Машины марки Opel достаточно популярные, но, возможно, у них было некоторое снижение продаж из-за того, что они перестали здесь собираться», — заявил он.

По его словам, теперь ниша освобождается в связи с уходом Ford.

Со своей стороны, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с радио Sputnik отметил, что марка Opel давно укоренилась в России, имеет хорошие традиции и много поклонников.

«Для Opel экспансия на внешние рынки — одна из приоритетных задач, они выходят на рынок России, ряда стран Южной Америки, хотят там активнее присутствовать», — сообщил он.

Ранее стало известно, что первые модели немецкого автопроизводителя из Рюссельсхайма поступили в автосалоны официальных дилеров в крупных городах России.