Адвокаты историка Соколова рассматривают возможность суда присяжных
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«В принципе, мы рассматриваем суд с участием присяжных для вынесения объективного приговора при наличии гуманного подхода в обществе», — сказал Почуев.
Он добавил, что просить о суде присяжных, «когда всё общество настроено против», — это «самоубийство».
Ранее адвокат рассказал, что Соколов несколько раз пытался покончить с собой.
По данным следствия, Соколов застрелил свою бывшую ученицу и возлюбленную в ночь на 8 ноября, затем расчленил её тело и попытался утопить останки в реке Мойке.