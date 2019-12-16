Адвокаты историка Соколова рассматривают возможность суда присяжных

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Александр Почуев, адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, заявил, что защита рассматривает возможность ходатайствовать о рассмотрении его дела судом с участием присяжных. 
Адвокаты историка Соколова рассматривают возможность суда присяжных
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости

«В принципе, мы рассматриваем суд с участием присяжных для вынесения объективного приговора при наличии гуманного подхода в обществе», — сказал Почуев.

Он добавил, что просить о суде присяжных, «когда всё общество настроено против», — это «самоубийство».

Ранее адвокат рассказал, что Соколов несколько раз пытался покончить с собой.

По данным следствия, Соколов застрелил свою бывшую ученицу и возлюбленную в ночь на 8 ноября, затем расчленил её тело и попытался утопить останки в реке Мойке.

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