Адвокаты историка Соколова рассматривают возможность суда присяжных

Александр Почуев, адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, заявил, что защита рассматривает возможность ходатайствовать о рассмотрении его дела судом с участием присяжных.

Об этом информирует РИА Новости.

«В принципе, мы рассматриваем суд с участием присяжных для вынесения объективного приговора при наличии гуманного подхода в обществе», — сказал Почуев.

Он добавил, что просить о суде присяжных, «когда всё общество настроено против», — это «самоубийство».

Ранее адвокат рассказал, что Соколов несколько раз пытался покончить с собой.

По данным следствия, Соколов застрелил свою бывшую ученицу и возлюбленную в ночь на 8 ноября, затем расчленил её тело и попытался утопить останки в реке Мойке.