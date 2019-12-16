Арестована подозреваемая в убийстве экс-прокурор из Владикавказа

Суд в Северной Осетии арестовал бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, подозреваемую в организации заказного убийства следователя Московского межрегионального управления на транспорте.

Об этом сообщили в Ленинском суде Владикавказа.

«В ходе закрытого судебного заседания в воскресенье (15 декабря. — RT) было принято решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ровно на месяц Ольги Швецовой», — цитирует представителя суда ТАСС.

По информации следствия, летом 2012 года Швецова лично встретилась в Москве с организатором преступного сообщества Асланом Гагиевым и заказала ему убийство бывшего мужа её сестры Александра Леонова, который работал следователем Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СК.

Мотивом преступления могли быть неприязненные отношения на фоне его развода с сестрой Швецовой.

Леонов был убит участниками ОПГ Гагиева 12 сентября 2012 года.

Ранее Швецова была задержана в рамках расследования уголовного дела в отношении членов ОПГ Гагиева.

ОПГ Гагиева, членами которой были 50 человек, начала деятельность в 2004 году. Всего на территории Московского региона и Северной Осетии они совершили 60 заказных убийств.