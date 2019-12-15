Экс-прокурор района Владикавказа задержана по подозрению в заказном убийстве

Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по подозрению в организации заказного убийства следователя. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

«Главным следственным управлением СК по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с управлением ФСБ по Республике Северная Осетия — Алания в ходе расследования уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым, задержана экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Республики Северная Осетия — Алания Ольга Швецова», — говорится в сообщении ведомства.

По информации ТАСС, её подозревают в организации заказного убийства следователя Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СК. Уточняется, что Швецовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В начале декабря 2018 года СК предъявил обвинение главе ОПГ Аслану Гагиеву, в частности в организации преступного сообщества, создании банды, убийстве, незаконном обороте оружия.

В начале июля в СК заявили, что Гагиев не признал вину и отказался давать показания.

По данным следствия, ОПГ Гагиева начала деятельность в 2004 году, в ней было 50 участников. Всего на территории Московского региона и Северной Осетии члены ОПГ совершили 60 заказных убийств.