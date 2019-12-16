В Анапе завели дело по факту смерти 13-летнего пациента больницы

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В Анапе завели уголовное дело по факту смерти 13-летнего мальчика в городской больнице, сообщает «Ридус» со ссылкой на сайт СУ СК России по Краснодарскому краю.
В Анапе завели дело по факту смерти 13-летнего пациента больницы
  • РИА Новости

Ребёнку диагностировали двусторонний гнойный гайморит. Врачи провели пункцию и промывку пазух, но состояние пациента ухудшилось, его перевели в реанимацию.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через непродолжительное время ребёнок скончался», — заявили следователи.

Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности малолетнему». Назначены судебно-медицинские экспертизы, передают «Юга.ру».

Ранее сообщалось, что в Челябинской области уволили главврача больницы из-за скандала.

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