В Анапе завели дело по факту смерти 13-летнего пациента больницы
- РИА Новости
Ребёнку диагностировали двусторонний гнойный гайморит. Врачи провели пункцию и промывку пазух, но состояние пациента ухудшилось, его перевели в реанимацию.
«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через непродолжительное время ребёнок скончался», — заявили следователи.
Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности малолетнему». Назначены судебно-медицинские экспертизы, передают «Юга.ру».
Ранее сообщалось, что в Челябинской области уволили главврача больницы из-за скандала.