В Госдуме прокомментировали идею расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Осипов прокомментировал предложение расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
В Госдуме прокомментировали идею расселять жителей аварийных домов по ипотеке
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Мы предпринимаем усилия, чтобы люди уезжали, и субсидируем этот переезд. Причём субсидируем не из местного бюджета, а очень сильно из федерального бюджета помогаем муниципалитету», — цитирует депутата телеканал «360».

По его словам, ипотеку вполне можно рассматривать как вариант расселения жильцов аварийных домов. Вместе с тем Осипов отметил, что в таком жилье проживают люди с невысоким уровнем дохода.

«Потому что уж из аварийного жилья тот, кто мог, уехал, остались только люди крайне небогатые», — уточнил он.

Как добавил депутат, самое главное, что создаётся механизм, который позволил бы добиться устойчивого сокращения аварийного фонда.

«И расселять больше, чем признаётся аварийным, и сделать так, чтобы меньше домов становились аварийными. То есть профилактический ремонт и сама программа капитального ремонта должны здесь работать», — заключил он.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Nation News прокомментировал предложение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить