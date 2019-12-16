В Госдуме прокомментировали идею расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Член комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Осипов прокомментировал предложение расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.

«Мы предпринимаем усилия, чтобы люди уезжали, и субсидируем этот переезд. Причём субсидируем не из местного бюджета, а очень сильно из федерального бюджета помогаем муниципалитету», — цитирует депутата телеканал «360».

По его словам, ипотеку вполне можно рассматривать как вариант расселения жильцов аварийных домов. Вместе с тем Осипов отметил, что в таком жилье проживают люди с невысоким уровнем дохода.

«Потому что уж из аварийного жилья тот, кто мог, уехал, остались только люди крайне небогатые», — уточнил он.

Как добавил депутат, самое главное, что создаётся механизм, который позволил бы добиться устойчивого сокращения аварийного фонда.

«И расселять больше, чем признаётся аварийным, и сделать так, чтобы меньше домов становились аварийными. То есть профилактический ремонт и сама программа капитального ремонта должны здесь работать», — заключил он.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Nation News прокомментировал предложение.