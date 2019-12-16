СК проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Нижегородской области

Следователи организовали проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом в Балахнинском районе, передаёт Newsnn.ru со ссылкой на СУ СК России по Нижегородской области.

По предварительной информации, вечером 15 декабря автобус следовал по маршруту Иваново — Дзержинск. В какой-то момент водитель не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение и перевернулся на бок.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что проверку проводит и прокуратура.

В августе Пятый канал передавал, что в Санкт-Петербурге иномарка сбила трёх человек, ожидавших разрешающего сигнала светофора у пешеходного перехода.