СК проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Нижегородской области
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По предварительной информации, вечером 15 декабря автобус следовал по маршруту Иваново — Дзержинск. В какой-то момент водитель не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение и перевернулся на бок.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что проверку проводит и прокуратура.
В августе Пятый канал передавал, что в Санкт-Петербурге иномарка сбила трёх человек, ожидавших разрешающего сигнала светофора у пешеходного перехода.